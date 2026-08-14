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Vrachtwagen verliest lading op A2, weg afgesloten
Vandaag om 13:56 • Aangepast vandaag om 14:10
Een vrachtwagen is vrijdag zijn lading verloren op de A2 bij knooppunt Batadorp bij Eindhoven. De weg is daarom afgesloten en dat levert een flinke file op.
Hulpdiensten zijn aanwezig. Rijkswaterstaat laat weten dat verkeer richting Den Bosch rond één uur 's middags rekening moet houden met drie kwartier vertraging. Omrijden kan via de A58 en A65. Wanneer de weg weer open gaat, is niet bekend.
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