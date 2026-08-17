Baarle komt weer in verzet nu vuurwerkhandelaar vergunning voor 30 jaar wil

Inwoners van Baarle-Nassau komen opnieuw in actie tegen vuurwerkhandelaar Loots, die net over de grens in de Belgische enclave Baarle-Hertog zit. Het bedrijf wil een nieuwe vergunning voor dertig jaar en wil tegelijk een aantal regels rond de opslag van vuurwerk versoepelen. Buurtbewoners gaan daarom weer langs de deuren om bezwaren te verzamelen.

"Waarom zou je een vergunning aanvragen voor dertig jaar? Ik weet niet waar hij mee bezig is", zegt buurtbewoner Gianfranco Massoni, die zich al langer verzet tegen de vuurwerkhandel. Bewoners klagen al jaren over drukte, verkeersoverlast, afval, wildplassen en intimidatie door vuurwerkkopers. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid van bestelbusjes met vuurwerk die door het drukke centrum rijden. De nieuwe aanvraag gaat over de bestaande vuurwerkwinkel van Pieter Loots aan de Kapelstraat. Daar mag maximaal 150 kilo aan pyrotechnische stoffen worden opgeslagen in twee bunkers. Loots vraagt een vergunning voor dertig jaar, met vijf of tien jaar als alternatief. "Wij maken daar bezwaar tegen", aldus Massoni.

"Het is zijn bedoeling om zo lang mogelijk met de handel door te gaan."

Volgens burgemeester Philip Loots (geen familie van de ondernemer) van Baarle-Hertog loopt de huidige vergunning nog tot 2028 en vecht de vuurwerkhandelaar die zelf aan. "En dan vraagt hij een nieuwe vergunning aan voor de korte periode van maar liefst dertig jaar", zegt hij met enige spot. "Het is zijn bedoeling om zo lang mogelijk met de handel door te gaan."

Maar het gaat niet alleen om de looptijd. De vuurwerkhandelaar wil ook voorwaarden veranderen. Zo wil hij dat meerdere auto's of bestelbusjes met vuurwerk tegelijkertijd op het terrein mogen staan. Ook wil hij regels rond het laden en lossen aanpassen en de 150 kilo vuurwerk flexibeler over de twee bunkers kunnen verdelen.

Baarle-Hertog heeft veel winkels waar je vuurwerk kunt kopen (foto: Omroep Brabant).

Dat zit de burgemeester dwars. "Wij hebben altijd aangevochten dat voorwaarden die in zijn vorige vergunningen stonden niet werden gevolgd. En nu vraagt hij gewoon om die voorwaarden te laten vallen." Hij noemt de aanvraag 'een nieuw konijn uit de hoge hoed'. Ook buurtbewoner Massoni is fel tegen de vuurwerkhandel in het centrum van Baarle. Hij begrijpt dat Loots als ondernemer geld wil verdienen, maar vindt dat hij daarbij te weinig rekening houdt met de mensen die er wonen. Volgens Massoni zorgt de vuurwerkhandel al jaren voor discussie en verzet in het dorp. "Hij houdt gewoon geen rekening met de omgeving." Dat Loots ondanks alle weerstand blijft procederen en nieuwe vergunningen aanvraagt, stoort hem. "Hij is een beetje een gekkie en schopt overal tegenaan."

"Elk onderzoek wordt in de sfeer van stemmingmakerij getrokken."