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Opgehoopte blauwalg zorgt voor groene drab in Zuid-Willemsvaart

Vandaag om 16:00 • Aangepast vandaag om 17:08
In de Zuid-Willemsvaart zat eerder blauwalg (foto: Waterschap Aa en Maas).
In de Zuid-Willemsvaart zat eerder blauwalg (foto: Waterschap Aa en Maas).

In de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch zit opgehoopte blauwalg. Het water ziet eruit als groene drab. De opgehoopte blauwalg is ontstaan door de aanhoudende hitte en doordat het water op dit moment nauwelijks stroomt.

Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

Daardoor blijft de blauwalg op sommige plekken liggen en is die goed zichtbaar, laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Het verdwijnt vanzelf als de temperatuur gaat zakken en het weer kouder wordt, het water afkoelt en er weer meer stroming op het water komt."

Ook in verschillende plassen in Geertruidenberg zit blauwalg. De afgelopen weken werd de bacterie ook aangetroffen in wateren in Helmond, Deurne, Oudenbosch en Alphen-Chaam. In Alphen-Chaam voldoet de waterkwaliteit weer aan de normen.

Blauwalg is een bekend fenomeen in de zomer: het is een bacterie die vooral goed groeit in warm en stilstaand water. Sommige soorten kunnen giftige stoffen maken. Die kunnen huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. Daarom staan bij zwemplassen waar blauwalg is aangetroffen vaak waarschuwingsborden met het advies om niet te zwemmen.

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