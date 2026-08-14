Jetten vindt uitdelen Jodensterren rond boerenprotest 'walgelijk'

"Een walgelijke actie" en "zeer, zeer ongepast", zo reageert premier Rob Jetten op de berichten dat Farmers Defence Force davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitdeelde rond het boerenprotest in Den Bosch.

Omroep Brabant berichtte vrijdag over de stickers met de apartheidssymbolen, ook wel Jodensterren genoemd. Die zijn "onlosmakelijk verbonden met een van de ergste momenten in onze geschiedenis, de Jodenvervolging en moord op miljoenen Joden", aldus Jetten. "Dus ik mag hopen dat het niet waar is, en als het wel waar is, dat ook omstanders tegen degene die het uitdeelt zeggen: ben je helemaal gek geworden?"

Tegen Farmers Defence Force zegt Jetten: "Als je denkt dat je hiermee je punt kan maken: ik denk dat je je eigen zaak alleen maar schade aanbrengt."

'Intrekken vergunningen ook ongepast'

FDF-voorman Mark van den Over vond dat de sticker terecht was, "om onze positie te benadrukken, dat ons zeer groot onrecht aangedaan wordt. Ik vind dat je als actiegroep soms op het randje moet kunnen lopen." Hij vond de vergelijking niet ongepast. "Het intrekken van vergunningen is ook ongepast."

CIDI, het centrum van Informatie en Documentatie Israël, vond dat de boeren mogen protesteren, maar niet de ster mogen misbruiken. "Deze vergelijking raakt kant noch wal en is heel verwerpelijk." Volgens het CIDI werden de davidsterren met een B uitgedeeld om te choqueren en aandacht te genereren. „Ik ben bang dat ze hun doel daarmee weer hebben bereikt.”

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