Midpoint Brabant bezoekt Cranendonck: brede waardecreatie

Midpoint Brabant heeft een werkbezoek gebracht aan Cranendonck. Het bezoek stond in het teken van duurzame bedrijven, innovatieve metaalindustrie, cultureel erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de gemeente.

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De organisatie Midpoint Brabant zet zich in voor een sterke en duurzame economie door ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties te verbinden. Tijdens het werkbezoek aan Cranendonck werden de banden tussen de regio Hart van Brabant en Brainport verder versterkt.

Het programma begon in het gemeentehuis en ging daarna langs verschillende locaties in de gemeente. Bij Different Doors, een duurzaam en innovatief bedrijf, werd getoond hoe milieubewust ondernemen kan samengaan met commercieel succes en goed werkgeverschap. Het bedrijfspand is hier een voorbeeld van.

Innovatie in metaalindustrie

Een ander hoogtepunt was het bezoek aan Nyrstar Budel, een internationale producent van essentiële metalen zoals zink en lood. Het productieproces van het bedrijf is bijna volledig elektrisch en draait sinds 2021 op groene stroom. Ook Metalot, dat werkt aan energieopslag met metaalpoeder, liet zien welke kansen er zijn op het gebied van duurzame metallurgie.

Cultuur en ondernemerschap

Het gezelschap bezocht verder het Prisonneke, het rijksbeschermde dorpsgezicht Budel-Dorplein en De Baronie van Cranendonck. Deze plekken brachten natuur, cultuur en recreatie samen en toonden initiatieven zoals Herenboeren De Groote Heide en een digitale erfgoedbeleving. Hiermee werd duidelijk dat waardecreatie niet alleen bij bedrijven ontstaat, maar ook door inwoners en gebiedsontwikkeling.

Wethouder Joost Ploos van Amstel ziet veel kansen voor Cranendonck. Hij benadrukt dat hoogwaardige recycling en hergebruik van strategische metalen belangrijke speerpunten zijn voor de economische en duurzame groei van de regio.