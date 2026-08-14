Eindhovense pillenboer Gerrit van R. gearresteerd in Turkije

De pillenboer Gerrit van R. (36) uit Eindhoven is opgepakt in Turkije. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De Eindhovenaar zou het kopstuk zijn van een bende, die zich bezighoudt met grootschalige drugshandel.

De Eindhovenaar stond al langere tijd internationaal gesignaleerd. Van R. geldt volgens justitie als een belangrijke speler binnen de Brabantse drugswereld. In mei van dit jaar kreeg hij een celstraf van 10 jaar en 9 maanden opgelegd voor zijn betrokkenheid bij de productie en handel in onder meer amfetamine, MDMA en crystal meth.

Volgens Turkse media werd Van R. opgespoord nadat bekend werd dat hij zich in Turkije schuilhield. Op beelden van zijn arrestatie is volgens het AD te zien dat R. met een korte broek en op rode slippers wordt meegenomen door agenten. Dat gebeurde in de populaire badplaats Antalya.

Gekraakte telefoondienst

Het onderzoek naar de Eindhovenaar kwam in een stroomversnelling dankzij de gekraakte communicatie via Anom, een versleutelde telefoondienst die door de Amerikaanse FBI was opgezet om criminelen op te sporen. Uit onderschepte berichten bleek dat Van R. een leidende rol speelde bij de organisatie van drugslabs in onder andere Helmond en internationale transporten.

Volgens het gerechtshof was hij de drijvende kracht achter een smokkelroute van speed naar Zweden. In 2021 werden daar meerdere grote partijen amfetamine onderschept met een totale straatwaarde van miljoenen euro's. Het hof omschreef Van R. als degene die contacten onderhield, locaties regelde en de touwtjes stevig in handen had.

Drugslab in Friesland

De naam van Gerrit van R. dook eerder ook al op in een zaak rond een drugslab in het Friese Oudebildtzijl. De Eindhovenaar werd destijds veroordeeld tot tien maanden cel, nadat hij volgens de rechtbank betrokken was bij de opbouw van het speedlab en materialen had vervoerd die later in de loods werden teruggevonden.

Het is nog niet bekend wanneer de Eindhovenaar aan Nederland wordt overgedragen.