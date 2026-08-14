Neppe verkeersovertredingskaartjes duiken op

Er zijn neppe verkeersovertredingskaartjes in omloop. Automobilisten wordt gevraagd extra alert te zijn als zij een kaartje achter de voorruit van hun auto aantreffen.

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Op officiële verkeersovertredingskaartjes staan altijd een verbalisantennummer en contactgegevens, zoals een telefoonnummer. Als deze informatie ontbreekt, kan het gaan om een nepkaartje. Dit is belangrijk om te controleren om misleiding te voorkomen.

Twijfel je over de echtheid van een kaartje? Controleer het dan zorgvuldig. Bij twijfel kun je contact opnemen met de gemeente. Zij kunnen je helpen om te bepalen of het kaartje echt of nep is.

Om problemen te voorkomen, is het verstandig om goed op te letten en verdachte kaartjes direct te melden. Dit kan helpen om verdere verspreiding van de nep kaartjes tegen te gaan.