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Botsing tussen drie auto's in Rijsbergen

Vandaag om 15:27 • Aangepast vandaag om 15:59
Foto: Perry Roovers/ Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/ Persbureau Heitink.

Drie auto's zijn vrijdagmiddag bij een botsing op de Antwerpseweg in Rijsbergen flink beschadigd geraakt. Er raakte niemand gewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. Waarschijnlijk ging het fout toen één van de auto's wilde afslaan. De bestuurders van de auto's die erachter reden, merkten dat vermoedelijk te laat op.

Een deel van de weg was na het ongeluk even dicht. Een berger heeft de beschadigde auto's meegenomen.

  • Foto: Perry Roovers/ Persbureau Heitink.
    Foto: Perry Roovers/ Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/ Persbureau Heitink.

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