Botsing tussen drie auto's in Rijsbergen

Drie auto's zijn vrijdagmiddag bij een botsing op de Antwerpseweg in Rijsbergen flink beschadigd geraakt. Er raakte niemand gewond.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. Waarschijnlijk ging het fout toen één van de auto's wilde afslaan. De bestuurders van de auto's die erachter reden, merkten dat vermoedelijk te laat op.

Een deel van de weg was na het ongeluk even dicht. Een berger heeft de beschadigde auto's meegenomen.