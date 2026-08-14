Einde hitteprotocol in Dongen vanaf maandag

Vanaf maandag 17 augustus vervallen de aangepaste tijden van het hitteprotocol in Dongen. Milieustraat De Coolhof hanteert dan weer de normale openingstijden en afval wordt op reguliere momenten opgehaald.

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In Dongen geldt het hitteprotocol nog tot en met zondag 16 augustus. Dit betekent dat afval voor zes uur ’s ochtends buiten moet staan en dat de milieustraat De Coolhof aangepaste openingstijden hanteert.

Vanaf maandag 17 augustus keert de buitendienst terug naar de reguliere werkwijze. Milieustraat De Coolhof is dan geopend van half negen ’s ochtends tot half vier ’s middags. Ook afval kan weer op de normale ophaaltijden worden aangeboden.

Het hitteprotocol is ingesteld vanwege de aanhoudende warme temperaturen. De aangepaste tijden zorgden ervoor dat medewerkers van de buitendienst en de milieustraat hun werk konden doen in de koelere ochtenduren.

Met het vervallen van het protocol wordt de dienstverlening weer zoals voorheen. Bewoners hoeven hun afval niet meer extra vroeg buiten te zetten.