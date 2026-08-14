Onesime Zimuangana vertrekt naar MVV Maastricht

Onesime Zimuangana, aanvaller van Helmond Sport, heeft een contract getekend bij MVV Maastricht. Hij gaat daar voor twee seizoenen spelen, met een optie voor een derde jaar. De twintigjarige Helmonder verlaat daarmee de club waar hij sinds 2024 actief was.

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De overgang naar MVV Maastricht betekent een nieuwe stap in de voetbalcarrière van Zimuangana. Hij begon zijn sportieve reis bij MULO in Helmond en kwam via Onze Academie bij PSV terecht. Daar speelde hij meerdere jaren in de jeugdopleiding voordat hij in 2024 terugkeerde naar Helmond Sport.

Bij Helmond Sport was Zimuangana de afgelopen twee seizoenen actief in de O21 en het eerste elftal. Hij kreeg de kans om zich verder te ontwikkelen in het betaald voetbal, waarmee hij terugkeerde naar de plek waar hij eerder als jeugdspeler speelde.

Nieuwe kansen in Maastricht

Zimuangana heeft nu een contract voor twee seizoenen getekend bij MVV Maastricht, met een optie voor nog een jaar. Bij de Limburgse club krijgt hij de kans om zich verder te bewijzen en zijn carrière voort te zetten buiten Helmond.

Met deze overstap neemt hij afscheid van Helmond Sport, waar hij de afgelopen jaren actief was. De club kijkt met waardering terug op zijn tijd en wenst hem veel succes bij zijn nieuwe uitdaging.