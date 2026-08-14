Einde van markten in Sint Josephkerk dreigt: ‘Zoeken andere oplossingen’

De vrijwilligers van de Sint Josephkerk in Roosendaal moeten per direct stoppen met hun snuffel-, boeken- en platenmarkten in de kerk. Dat besluit is genomen door de bisschop van het bisdom in Breda. De markten zouden namelijk niet thuishoren in het gewijde deel van de kerk. De vrijwilligers reageerden teleurgesteld op het nieuws, maar zoeken nu toch naar een oplossing: “De markten zijn bedoeld voor de restauratie van de kerk.”

Vrijwilliger Lia van Beek schuift een doek opzij en er verschijnt een ruimte met zo’n tachtig bananendozen vol spullen. Het is nog maar een fractie van alle spullen die de vrijwilligers door het jaar heen verzamelden. Op de bovenverdieping van de kerk, vlak bij het orgel, ligt namelijk nog veel meer opgeslagen. Al deze spullen, van speelgoed tot schilderijen, worden tijdens de verschillende snuffelmarkten verkocht. Maar daar dreigt nu een einde aan te komen, vertelt Rini van den Bogaard tegen ZuidWest Update. Geld voor restauratie, onderhoud en goede doel

“In juni kregen wij een brief van bisschop Jan Liesen”, vertelt Rini. “Daarin stond dat de markten, die wij altijd in de kerk houden, niet meer mogen.” Door het jaar heen organiseren de vrijwilligers drie snuffelmarkten, twee boek- en platenmarkten en een kerstmarkt. Daarmee wordt geld opgehaald dat bedoeld is voor de restauratie en onderhoud van de Sint Josephkerk. “Maar met de markten geven wij mensen die minder bedeeld zijn ook de kans om voor een paar centen mooie spulletjes te kopen”, legt Rini uit.

Foto: ZuidWest Update.

Op de eerste zaterdag van de maand verzamelen de vrijwilligers de spullen die op de markten verkocht worden. Ook gaat een deel daarvan naar goede doelen, zoals Sam’s kledingactie. “In 2019 dreigden de markten ook al te moeten stoppen. Ze mogen van de bisschop niet in het gewijde deel van de kerk gehouden worden. Toen hebben wij tijdens de markten schermen voor bijvoorbeeld het altaar weggezet, maar nu hebben wij opnieuw te horen gekregen dat we per direct moeten stoppen”, zegt Lia. Verdriet en boosheid

Volgens het bisdom mogen er geen markten, verkopen en vergelijkbare activiteiten in het gewijde deel van de kerk plaatsvinden. Ook staat in de brief van de bisschop dat “een nieuwe en vaak jonge generatie opnieuw op zoek is naar stilte en een gebed. Zij verlangen naar plaatsen waar niet alles functioneel of commercieel is. Een kerk is geen multifunctionele ruimte, maar een plaats van gebed en eredienst.” Daardoor zijn de markten onmiddellijk stilgelegd. “De vrijwilligers reageerden boos, vol ongeloof en een aantal waren heel verdrietig”, beschrijft Lia de situatie.

"Jaarlijks halen wij veertigduizend euro op met de markten."

Het inzamelen van de spullen en het houden van de markten is voor de vrijwilligers bovendien ook een manier om samen te komen. “Maar ook om de kerk te ondersteunen. Dat gaat nu wegvallen”, verzucht Lia. Het potje voor het onderhoud en restauratie van de Sint Josephkerk dreigt daardoor leeg te raken. “Dan hebben we wel een probleem. Elk groot gebouw vraagt onderhoud. De veertigduizend euro die we jaarlijks met de markten ophalen konden we daar goed voor gebruiken. Nu zullen we andere manieren van inkomsten moeten zoeken”, vertelt Rini.

De snuffelmarkt in de Sint Josephkerk (foto: Rini van den Bogaard).

“Ook hebben wij al gekeken of wij niet ergens in een schuur of garage een klein winkeltje kunnen openen. Wij willen namelijk blijven doorgaan”, zegt Lia. Zowel zij als Rini kijken daarom ook met een positief gevoel naar de toekomst. “Het is nu vervelend, maar wij moeten denken in oplossingen. Een ruimte naast de kerk zou dan een goede oplossing zijn”, sluit Rini af.

Het bisdom van Breda, waaronder de parochie van de Sint Josephkerk in Roosendaal valt, is ook om een reactie gevraagd. Zij laat weten dat zij zeker de meerwaarde van de markten inziet. “De moeite en toewijding die de parochianen opbrengen om zulke evenementen te organiseren is van grote waarde. Wat opvalt in de brief van de Werkgroep Markten Josephkerk is dat zij de beslissing van de bisschop en in lijn daarmee van het parochiebestuur beleven als ‘geen begrip is voor het goede werk wat wordt verricht’. Dit is uitdrukkelijk niet het geval”, aldus een woordvoerder. De markten mochten ook formeel al enkele jaren niet gehouden worden in het gewijde deel van de kerk. “De Bisschop van Breda heeft zich meermaals over het gebruik van het kerkgebouw geuit, in lijn met zijn medebisschoppen in Nederland. Niet in ieder parochie is dit direct opgepakt”, zegt de woordvoerder. Daarnaast erkent het bisdom dat op meerdere plaatsen enige spanning voelbaar is tussen oude parochianen en jongeren en nieuwe katholieken met enigszins verschillende behoeften en geloofsbeleving. “Het is juist deze laatste groep die soms wijst op wat uit zicht is geraakt. In dit geval gaat het om de heilige ruimte van het kerkgebouw als huis van God. Wezenlijk is wel dat beide groepen naar elkaar luisteren en van elkaar leren.”