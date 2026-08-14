Johan Vlemmix en Peter Jan Rens gaan als 'tweeling' het theater in
Johan Vlemmix en Peter Jan Rens gaan samen het theater in. De Eindhovense ondernemer en de televisiebekendheid brengen een show waarin ze zichzelf neerzetten als tweelingbroers. Het stuk heeft de werktitel 'Hallo met Johan' en gaat over hun beide levensverhalen.
"We zijn nu bezig met schrijven, vanaf het najaar zijn we te boeken," vertelt Rens aan Studio040. De basis van het stuk is een geromantiseerde autobiografie die hij aan het schrijven is.
Tachtigduizend woorden
"Het is een verhaal waarin Johan en ik als tweelingen op de wereld komen. Onze televisiecarrières lopen in dat verhaal door elkaar heen. Het leest als een avontuur," zegt Rens. "Ik heb nu tachtigduizend woorden. Wat natuurlijk heel veel is. Ik moet het nu een beetje inperken en daar ben ik binnenkort mee klaar. Het boek is meteen het script voor de theatershow."
Vlemmix zag in 2024 zijn Eindhovense pandje Paleis Soestdijk tegen de vlakte gaan. Inmiddels woont hij al meer dan een jaar in Hoeven, samen met acteur Meneer Kaktus. Het samenwonen bevalt de mannen nog steeds uitstekend, vertellen ze aan de telefoon.
Vlemmix vertelt dat Rens aardig is opgeknapt van een beroerte en de hartoperatie die hij daarna moest ondergaan. "Peter Jan staat hier naast me en heeft net een kop koffie voor mijn neus neergezet," zegt Vlemmix. "Als je nog meer over ons stuk wilt weten, geef ik hem even."
Twee vaders, één moeder
Voelt het duo zich ook in het echte leven een beetje een tweeling? "Ja, zo voelt dat in het echt ook," zegt Rens. "In mijn roman komen wij uit één moeder. En die moeder heeft het met de twee vaders gedaan. Gedurende de show wordt duidelijk van welke vader Johan is en van welke vader ik ben."
"Ik ben typisch iemand uit Noord-Holland, een West-Fries. Iemand met een beetje een strak karakter. En Johan komt van onder de rivieren, uit Eindhoven. Hij is veel meer de gezellige Brabander, iemand die echt van het leven geniet."
Vanaf het najaar te boeken
In augustus zijn Vlemmix en Rens nog druk met de voorbereidingen. Ze verwachten vanaf het najaar groen licht te kunnen geven voor de show. "Dan kunnen ze ons boeken," aldus Rens.
Wordt de show een succes, dan willen de twee met hun stuk heel Nederland doortoeren. Mocht dat niet lukken, dan hebben ze nog genoeg andere ideeën klaarliggen.