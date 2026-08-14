Johan Vlemmix en Peter Jan Rens gaan als 'tweeling' het theater in

Johan Vlemmix en Peter Jan Rens gaan samen het theater in. De Eindhovense ondernemer en de televisiebekendheid brengen een show waarin ze zichzelf neerzetten als tweelingbroers. Het stuk heeft de werktitel 'Hallo met Johan' en gaat over hun beide levensverhalen.

Studio040 Geschreven door

"We zijn nu bezig met schrijven, vanaf het najaar zijn we te boeken," vertelt Rens aan Studio040. De basis van het stuk is een geromantiseerde autobiografie die hij aan het schrijven is. Tachtigduizend woorden

"Het is een verhaal waarin Johan en ik als tweelingen op de wereld komen. Onze televisiecarrières lopen in dat verhaal door elkaar heen. Het leest als een avontuur," zegt Rens. "Ik heb nu tachtigduizend woorden. Wat natuurlijk heel veel is. Ik moet het nu een beetje inperken en daar ben ik binnenkort mee klaar. Het boek is meteen het script voor de theatershow." Vlemmix zag in 2024 zijn Eindhovense pandje Paleis Soestdijk tegen de vlakte gaan. Inmiddels woont hij al meer dan een jaar in Hoeven, samen met acteur Meneer Kaktus. Het samenwonen bevalt de mannen nog steeds uitstekend, vertellen ze aan de telefoon.