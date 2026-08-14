Provincie gaat laatste 'ultieme poging' doen met kippenboeren om vergunning

Het college van Gedeputeerde Staten gaat nog een keer om tafel met de vijf pluimveehouders, over wie een besluit voorligt om de vergunning in te trekken. Daartoe hebben Provinciale Staten het college na het debat vrijdag aangespoord. Volgens indieners van het voorstel moet de provincie samen met de boeren een 'ultieme poging' doen om toch nog tot een oplossing te komen.

Dat de provincie bereid is om alternatieve stikstofplannen van de boeren te bekijken, bleek eerder al. Vrijdag werd daar nog even extra de nadruk op gelegd, om te beginnen vanuit het college bij monde van gedeputeerde Saskia Boelema (D66) voor vergunningverlening. "Op dit moment is niets onomkeerbaar", zei ze aan het eind van de ochtend. "Alternatieve plannen kunnen nog steeds worden ingebracht. Laten we hopen dat die ervoor zorgen dat we de vergunningen niet daadwerkelijk hoeven in te trekken." Alles uit de kast

VVD en Lokaal Brabant wilden het college aansporen om in die gesprekken alles uit de kast te halen. Dat moet ook, om er zeker van te zijn dat het intrekken van vergunningen écht de laatste optie is. "Als wij het zwaarste middel, het intrekken van vergunningen, inzetten, kan dat alleen als het proces goed doorlopen is", zei Roel Gremmen van de VVD. Lokaal Brabant tilt er zwaar aan dat alle opties worden bekeken: "Wij kunnen intrekken, op dit moment, niet steunen", zei Statenlid Shah Sheikkariem. De uitspraak riep vragen op, want steunt de partij haar eigen gedeputeerde in het college dan nog wel? Volgens Lokaal Brabant bestaat er geen twijfel over hun steun voor het college.

Toch blijft de vraag staan wat de partij doet, mocht het straks toch op intrekken aankomen. In feite spreekt de partij zich wel uit tegen de lijn van het college, maar bijt ze niet door. In tegenstelling tot Lokaal Brabant koppelen de jonge boeren er wel consequenties aan als de provincie de vergunningen intrekt. Dat gaven ze vrijdag aan. "Hoe kun je verwachten dat een jonge boer nog vertrouwen heeft?" Druk vanuit Den Haag

Zowel het college als de partijen hopen dat de stikstofmaatregelen van landbouwminister Jaimi van Essen (D66) meer mogelijkheden bieden om af te zien van het intrekken van de vergunningen. De minister voerde vrijdag de druk op Brabant op om zijn pakketten, waar nog geen wetsvoorstellen voor zijn en die dus nog niet zijn aangenomen, mee te wegen in het proces. De kritiek op Boelema was fors, niet alleen van oppositiepartijen maar ook van boeren die kwamen inspreken. "U heeft mij nog nooit in het echt gezien. Dat is spijtig", zei een van de boeren. Net als de rest betreurde hij het dat de gedeputeerde nooit naar een gesprek is gekomen. Boelema door het stof

Tijdens het debat ging gedeputeerde Boelema dan ook diep door het stof over de slechte communicatie richting de boeren. Die hoorden lange tijd niets, nadat ze hun plannen aan de provincie hadden overhandigd. "We hadden eerder met de betrokken ondernemers om tafel moeten gaan zitten. Ik doe dat zelf vanaf nu anders. Ik bied namens het college excuses aan over het verlopen proces. We gaan dit vanaf nu anders oppakken", zei ze. Boelema overleefde ruim een motie van wantrouwen, ingediend door BBB, PVV, JA21 en Forum voor Democratie. Deze partijen vinden dat de gedeputeerde haar werk niet goed heeft gedaan en wilden haar daarom wegsturen. Met de opdracht om wederom met de boeren om tafel te gaan, is de kwestie van de vijf pluimveehouders nog lang niet afgesloten. Het blijft ook de vraag of er nu wél werkbare alternatieven gevonden gaan worden. Want de landelijke maatregelen waar de minister op hamert, binnenkort nog niet in de wet opgenomen.