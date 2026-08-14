Provincie gaat nóg een keer in gesprek met pluimveehouders om vergunningen

Het college van Gedeputeerde Staten gaat nog een keer om tafel met de vijf pluimveehouders, over wie een besluit voorligt om de vergunning in te trekken. Daartoe hebben Provinciale Staten het college na het debat vrijdag aangespoord. Volgens indieners van het voorstel moet de provincie samen met de boeren een 'ultieme poging' doen om toch nog tot een oplossing te komen.

Dat de provincie bereid is om alternatieve stikstofplannen van de boeren te bekijken, bleek eerder al. Vrijdag werd daar nog even extra de nadruk op gelegd, om te beginnen vanuit het college bij monde van gedeputeerde Saskia Boelema (D66) voor vergunningverlening. "Op dit moment is niets onomkeerbaar", zei ze aan het eind van de ochtend. "Alternatieve plannen kunnen nog steeds worden ingebracht. Laten we hopen dat die ervoor zorgen dat we de vergunningen niet daadwerkelijk hoeven in te trekken." Alles uit de kast

VVD en Lokaal Brabant wilden het college aansporen om in die gesprekken alles uit de kast te halen. Dat moet ook, om er zeker van te zijn dat het intrekken van vergunningen écht de laatste optie is. "Als wij het zwaarste middel, het intrekken van vergunningen, inzetten, kan dat alleen als het proces goed doorlopen is", zei Roel Gremmen van de VVD. Lokaal Brabant tilt er zwaar aan dat alle opties worden bekeken: "Wij kunnen intrekken, op dit moment, niet steunen", zei Statenlid Shah Sheikkariem. De uitspraak riep vragen op, want steunt de partij haar eigen gedeputeerde in het college dan nog wel? Volgens Lokaal Brabant bestaat er geen twijfel over hun steun voor het college.