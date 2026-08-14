Boerenprotest, dodelijk ongeluk en extreme hitte: dit mag je niet missen

Van de boerenprotesten tot extreme hitte: er gebeurde deze vrijdag weer van alles in de provincie. Dit zijn de vier verhalen die je gelezen moet hebben.

Honderden boeren verzamelden zich vrijdag bij het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren tegen het voornemen om vijf pluimveevergunningen in te trekken. Het protest werd overschaduwd door een tragisch ongeval op de A59, waarbij twee mensen om het leven kwamen in een file die was ontstaan door tractoren op weg naar het protest. In zowel de Statenvergadering als bij het boerenprotest werd een moment van stilte in acht genomen. Minister Heerma riep boeren nadrukkelijk op niet met tractoren de snelweg op te gaan, maar toch reden later op de dag minstens honderd trekkers over de A2 richting Utrecht. Hier lees je het hele verhaal.

Tijdens het debat in Provinciale Staten kreeg gedeputeerde Saskia Boelema (D66) harde kritiek te verduren van oppositiepartijen als BBB, PVV en JA21. De vijf betrokken pluimveehouders spraken hun ongenoegen uit over het gebrek aan communicatie: "U heeft mij nog nooit in het echt gezien", aldus een van hen. Boelema bood excuses aan voor de gang van zaken en benadrukte dat alternatieve plannen nog kunnen worden ingediend. VVD en Lokaal Brabant dienden een motie in voor een 'ultieme poging' om met de boeren tot een oplossing te komen, die steun kreeg van het college. De beslissing over het daadwerkelijk intrekken van de vergunningen wordt uitgesteld tot 1 oktober. Lees hier haar verhaal.

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De radicale actiegroep Farmers Defence Force (FDF) zorgde voor verontwaardiging door davidsterren met een 'B' erop uit te delen tijdens het protest. FDF-voorman Mark van den Oever vergeleek de provincie met nazi-Duitsland en zei dat volgens de provincie 'de enige goede boer een dode boer' is. Premier Rob Jetten noemde het uitdelen van de sterren "walgelijk" en "zeer ongepast", wijzend op de link met de Jodenvervolging. De politie verzocht actievoerders de stickers te verwijderen. Ook andere partijen, waaronder D66 en SP, hekelden de uitspraken van FDF. Check het hier.

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