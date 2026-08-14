Kippen dood na vernieling van hok bij dierenpark in Helmond: 'Onacceptabel'

Bij dierenpark De Warande in Helmond is een nieuw kippenhok vernield. Daardoor zijn er meerdere kippen overleden, waaronder een kuikentje, en zijn er ook kippen weggelopen. De beheerders van het dierenpark roepen vrijdag via social media op om de dieren en hun verblijven met rust te laten.

Het hok was pas gebouwd en met gaas overdekt om de kippen te beschermen tegen roofdieren die in het bos rondom De Warande leven. Volgens Dierenparken Helmond, die het dierenpark beheert, worden er echter al sinds het begin takken op het gaas gegooid. Donderdag of vrijdag ging het helemaal mis, toen er een grote stronk op het gaas werd gegooid.

'Compleet onacceptabel'

Ook de tie-wraps waarmee het net aan het hek was vastgemaakt, bleken doorgeknipt of doorgesneden. "We zijn hierdoor meerdere kippen kwijt en er zijn er een aantal overleden, inclusief het kuikentje dat er rondliep," schrijven de beheerders op Facebook. "Het is compleet onacceptabel dat dit soort dingen gebeuren en wij betreuren dit dan ook enorm. Laat onze dieren met rust!", aldus de beheerders. Ook zijn er volgens Dierenparken Helmond takken rondom het hok, die worden gebruikt als hek, losgetrokken. Ze worden over het hek gegooid of gebruikt om hutten mee te bouwen. De beheerders vragen om ook daarmee te stoppen. Gaas hersteld door vrijwilligers

Het gaas is vrijdag weer door vrijwilligers vastgemaakt. "Hopelijk is dit niet nogmaals nodig," aldus de beheerders. "Als je zoiets ziet gebeuren, zeg er alsjeblieft wat van."