Willem II start pilot voor senioren in Tilburg

Willem II Foundation en het BeweegBuro lanceren in september een pilotproject om ouderen in Tilburg en omgeving op een laagdrempelige manier in beweging te krijgen. Het project, ‘Beweeg mee met Willem II’, richt zich op bewoners van zorglocaties.

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Het nieuwe initiatief is geïnspireerd op het eerdere project Voetbal Herinneringen en wordt uitgevoerd op vier locaties: Eikenhuys in Berkel-Enschot, Huize Groot Waardijn en Padua in Tilburg, en Care-Inn in Oisterwijk. De pilot loopt van dinsdag 8 september tot donderdag 29 oktober.

Tijdens de bijeenkomsten van 90 minuten staat niet alleen bewegen centraal, maar ook contact en plezier. Na een korte warming-up volgt een beweegactiviteit van ongeveer 35 minuten. De sessie wordt afgesloten met een cooling-down, een eindspel en een koffiemoment. Vrijwilligers worden actief betrokken bij de organisatie.

Afsluiting in het stadion

Op 27 oktober wordt de pilot gezamenlijk afgesloten met een speciale bijeenkomst in het Koning Willem II stadion. Deelnemers en vrijwilligers krijgen hierbij de kans om elkaar te ontmoeten en het project feestelijk af te ronden.

Met ‘Beweeg mee met Willem II’ willen de initiatiefnemers ouderen een activiteit bieden waar ze naar uit kunnen kijken. Het draait om meedoen op een manier die bij hen past, zonder prestatiedruk. Het project moet bijdragen aan gezondheid, vitaliteit en verbinding in de regio Tilburg.

Door de activiteiten naar zorglocaties te brengen, wordt bewegen toegankelijker voor ouderen. De samenwerking tussen Willem II Foundation en het BeweegBuro benadrukt het belang van laagdrempeligheid en plezier, zodat deelnemers op hun eigen niveau kunnen deelnemen.