Voorbijganger vindt zwaargewonde vrouw op bospad in Helmond

Een fietsster is vrijdagavond zwaargewond geraakt op de Rayse Hei in Helmond. Een voorbijganger vond de vrouw aan het begin van het fietspad tussen de wijken Rijpelberg en Dierdonk. Er landde ook een traumahelikopter bij de bossen.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Vermoedelijk kwam de vrouw van de fietsbrug af en heeft ze de paaltjes geraakt die op het bospad staan. Die staan er om het pad af te sluiten voor ander verkeer.

De vrouw is uiteindelijk onder begeleiding van de trauma-arts met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.