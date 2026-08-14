PSV sinds 1985 ongeslagen op Woudestein

PSV gaat zaterdagavond op bezoek bij Excelsior Rotterdam. De Eindhovense club verloor al meer dan veertig jaar niet meer op Woudestein. Excelsior staat na een sterke seizoensstart bovenaan de Eredivisie. Het duel begint om acht uur ’s avonds.

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PSV heeft een indrukwekkende historie tegen Excelsior. Van de vijftig onderlinge eredivisiewedstrijden won de ploeg er 42. Slechts vijf keer werd er verloren en drie keer eindigde het duel in een gelijkspel. Met een winstpercentage van 84 procent doet PSV het tegen Excelsior bijna net zo goed als Feyenoord, dat 86 procent van de ontmoetingen wist te winnen.

De laatste keer dat Excelsior PSV versloeg op eigen veld was op 27 mei 1985. Sindsdien heeft de Rotterdamse club in vijftien thuiswedstrijden tegen PSV slechts één punt weten te behalen. In de laatste elf duels kreeg Excelsior telkens minimaal twee tegendoelpunten.

Excelsior verrast met sterke start

Excelsior is sterk begonnen aan het nieuwe Eredivisieseizoen. Vorige week wonnen de Rotterdammers met 4-0 van SC Cambuur en staan daarmee bovenaan in de competitie. Het team van trainer Ruben den Uil onderscheidde zich in die wedstrijd met een opvallend hoog aantal balveroveringen onder druk, maar liefst dertien keer, iets wat de ploeg vorig seizoen geen enkele keer lukte.

Een opvallende naam bij Excelsior is Alireza Jahanbakhsh. De aanvaller was in 202 Eredivisiewedstrijden betrokken bij 94 doelpunten. Hij scoorde 51 keer en gaf 43 assists. Jahanbakhsh kan een bijzondere prestatie leveren door voor vijf verschillende clubs in de Eredivisie uit te komen.

PSV wil eerste winst boeken

PSV kende een teleurstellende start van het seizoen met een 2-2 gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Zaterdagavond staat voor trainer Peter Bosz een bijzondere mijlpaal op het programma: zijn 150e officiële wedstrijd als hoofdtrainer van PSV. Bosz kan daarin zijn 103e overwinning boeken. Slechts vier Nederlandse trainers hebben bij hun eerste 150 wedstrijden meer zeges behaald.

De wedstrijd tussen Excelsior en PSV begint zaterdagavond om acht uur.