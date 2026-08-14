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Nieuwe tegenslag voor PSV'er Pléa na zware knieblessure

Vandaag om 21:30
Alassane Pléa staat in het midden (foto: ANP).
Alassane Pléa staat in het midden (foto: ANP).

PSV kan tijdelijk niet beschikken over Alassane Pléa, die op de training van vrijdag uitviel met een blessure. Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat de 33-jarige aanvaller in elk geval tot de komende interlandperiode niet in actie zal komen in wedstrijden.

Profielfoto van Bert van Doorn
Geschreven door
Bert van Doorn

Voor zowel Pléa als PSV is de blessure een flinke tegenvaller, juist omdat de Fransman net weer fit was na een zware knieblessure.

"Tegelijkertijd blijf ik strijdvaardig en ga ik er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te zijn", verzekert Pléa. "Het gaat er niet om hoe vaak je neergaat, maar hoe vaak je weer opstaat."

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