RKC Waalwijk speelt gelijk tegen FC Dordrecht na late treffer

RKC Waalwijk heeft vrijdagavond in eigen huis een punt gepakt tegen FC Dordrecht. De ploeg uit Waalwijk kwam twee keer terug van een achterstand. In de slotfase zorgde Haye van Gemert voor de 2-2. Daarmee bleef RKC ongeslagen in de eerste twee wedstrijden van het seizoen.

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In het Mandemakers Stadion begon FC Dordrecht sterk aan de wedstrijd. Al vroeg in de eerste helft zorgde Dario Sits voor de openingstreffer door de bal laag in de hoek langs doelman Niek Schiks te schieten. RKC Waalwijk kreeg daarna meer grip op de wedstrijd en drong aan, maar wist de achterstand voor rust niet weg te werken.

Na de pauze kwam RKC op gelijke hoogte dankzij een krachtige uithaal van Keyan Varela. FC Dordrecht liet zich echter niet zomaar gewonnen geven en kwam opnieuw op voorsprong via Nicolas Rossi. RKC bleef strijden en kreeg verschillende kansen, maar het was pas vlak voor het eindsignaal dat Haye van Gemert de gelijkmaker binnenschoot.

De wedstrijd eindigde daarmee in een 2-2 gelijkspel. Voor RKC Waalwijk betekent dit dat ze opnieuw een punt aan hun seizoenstotaal hebben toegevoegd. Het team van trainer Sander Duits blijft ongeslagen in de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen.

Volgende wedstrijd in Helmond

Volgende week vrijdag speelt RKC Waalwijk een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Het duel vindt plaats in het GS Staalwerken Stadion en begint om acht uur ’s avonds. Het belooft een spannende Brabantse ontmoeting te worden.