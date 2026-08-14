Blessuretijd kost FC Eindhoven de overwinning

FC Eindhoven heeft vrijdagavond met 2-3 verloren van MVV Maastricht. In het Jan Louwers Stadion gaf de ploeg een voorsprong uit handen door twee tegentreffers in blessuretijd. De Blauwwitten leken lang op weg naar winst, maar moesten uiteindelijk de punten aan de bezoekers laten.

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Het duel in Eindhoven begon veelbelovend voor de thuisploeg. Al na vier minuten kreeg Mika de Jonge een grote kans, maar hij wist niet te scoren. Niet veel later zorgde een ongelukkige actie van MVV-verdediger Milan Hofland voor de openingstreffer. Hij werkte een kopbal van Amir Bryson in eigen doel, waarmee FC Eindhoven op een 1-0 voorsprong kwam.

De wedstrijd bleef daarna spannend, met kansen aan beide kanten. MVV kwam vlak voor rust langszij door een strafschop van Stan van Dessel, nadat Olivier Dumont was neergehaald in het strafschopgebied. Na de pauze herpakte FC Eindhoven zich snel. Mika de Jonge kopte een voorzet van Guus Beaumont binnen en zette de thuisploeg weer op voorsprong: 2-1.

MVV slaat toe in blessuretijd

Het leek erop dat FC Eindhoven de winst binnen zou halen, maar in de laatste minuten ging het alsnog mis. MVV voerde de druk op en Olivier Dumont zorgde in de negentigste minuut voor de gelijkmaker. Nog geen vier minuten later profiteerde Jaël Pawirodihardjo van ruimte in de Eindhovense verdediging en schoot MVV naar een 2-3 overwinning.

Met deze nederlaag heeft FC Eindhoven een teleurstellende start van het seizoen in eigen huis. Volgende week vrijdag speelt de ploeg een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch in Stadion De Vliert. Het duel begint om acht uur ’s avonds.