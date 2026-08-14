FC Den Bosch verliest ondanks sterke comeback

FC Den Bosch heeft vrijdagavond een spannende wedstrijd tegen Heracles Almelo verloren. De Bosschenaren kwamen twee keer terug van een achterstand, maar moesten uiteindelijk met 3-2 het onderspit delven. Heracles scoorde het beslissende doelpunt vlak voor tijd. Volgende week speelt Den Bosch thuis tegen FC Eindhoven.

Gevonden voor jou

FC Den Bosch begon sterk aan de wedstrijd en kreeg al vroeg meerdere kansen. Een kopbal van Van Heertum raakte de lat, terwijl Fortes en Karlsson Grach dichtbij een doelpunt waren. Toch was het Heracles Almelo dat vlak voor rust de leiding nam. N’Djoli tikte de bal binnen na een voorzet vanaf rechts.

Na de pauze toonde FC Den Bosch veerkracht. Karlsson Grach scoorde de 1-1 na een goed uitgespeelde aanval, maar Heracles sloeg snel terug met een tweede doelpunt van N’Djoli. De Bosschenaren gaven niet op en kwamen opnieuw op gelijke hoogte dankzij een klutssituatie, waarbij Karlsson Grach wederom trefzeker was.

Beslissend moment

De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel, maar Heracles Almelo maakte in de slotfase de winnende treffer. Een fout in de verdediging van Den Bosch werd afgestraft door Van Gilst, die de bal achter keeper Van de Merbel schoot. Ondanks een sterke inspanning van de Bosschenaren bleef een derde comeback uit.

Het verlies betekent dat FC Den Bosch zonder punten huiswaarts keert. Volgende week krijgt de ploeg een nieuwe kans om te winnen. Dan staat een thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven op het programma, die om acht uur ’s avonds begint.

Heracles Almelo speelde met onder anderen N’Djoli, die twee keer scoorde, en Vicente, die een assist gaf. FC Den Bosch bracht na rust enkele wissels in, waaronder Barglan en Wolters, die betrokken waren bij de tweede gelijkmaker.