Felle brand verwoest huis in Helmond, ruiten gesprongen door de hitte

Een huis aan het Tubapad in Helmond is vrijdagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond kwart voor vier 's nachts ontdekt. De bewoners konden op tijd buiten komen. Twee woningen naast dit huis werden voor de zekerheid ontruimd.

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Het vuur ontstond beneden en woedde korte maar hevig. Door de hitte sprongen alle ramen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Een van de bewoners had de brand zelf ontdekt. Hoe die kon ontstaan, wordt onderzocht. De geëvacueerde bewoners van de twee huizen naast deze woning mochten in de loop van de nacht terug naar huis.