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Felle brand verwoest huis in Helmond, ruiten gesprongen door de hitte

Vandaag om 05:45 • Aangepast vandaag om 06:27
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Een huis aan het Tubapad in Helmond is vrijdagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond kwart voor vier 's nachts ontdekt. De bewoners konden op tijd buiten komen. Twee woningen naast dit huis werden voor de zekerheid ontruimd. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het vuur ontstond beneden en woedde korte maar hevig. Door de hitte sprongen alle ramen. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Een van de bewoners had de brand zelf ontdekt. Hoe die kon ontstaan, wordt onderzocht. De geëvacueerde bewoners van de twee huizen naast deze woning mochten in de loop van de nacht terug naar huis. 

  • Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
    Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

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