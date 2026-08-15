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Automobilist rijdt met 150 kilometer per uur door wijk en crasht in park
Vandaag om 06:21
Een automobilist moest vrijdagnacht zijn rijbewijs inleveren bij wijkagenten in het Tilburgse stadsdeel Reeshof. Hij reed met een snelheid van meer dan 150 kilometer per uur door de woonwijk.
De bestuurder maakte meerdere verkeersovertredingen. De auto kwam uiteindelijk tot stilstand in een park.
"Het enige pluspuntje was dat de bestuurder niet onder invloed was", laten de wijkagenten weten op Instagram.
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