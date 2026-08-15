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Automobilist rijdt met 150 kilometer per uur door wijk en crasht in park

Vandaag om 06:21
Foto: Instagram politie Tilburg Centrum.
Foto: Instagram politie Tilburg Centrum.

Een automobilist moest vrijdagnacht zijn rijbewijs inleveren bij wijkagenten in het Tilburgse stadsdeel Reeshof. Hij reed met een snelheid van meer dan 150 kilometer per uur door de woonwijk. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder maakte meerdere verkeersovertredingen. De auto kwam uiteindelijk tot stilstand in een park. 

"Het enige pluspuntje was dat de bestuurder niet onder invloed was", laten de wijkagenten weten op Instagram.

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