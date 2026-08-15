Automobilist rijdt met 150 kilometer per uur door woonwijk en crasht

Een automobilist moest vrijdagnacht zijn rijbewijs inleveren bij wijkagenten van de Tilburgse politie. Hij reed met een snelheid van meer dan 150 kilometer per uur door een woonwijk in Goirle.

De bestuurder maakte meerdere verkeersovertredingen. De auto kwam uiteindelijk tot stilstand op het gras bij het Van Hogendorpplein. De bestuurder zou zo hard hebben gereden dat deze de bocht niet kon halen en met de auto een boom raakte en vervolgens crashte.

"Het enige pluspuntje was dat de bestuurder niet onder invloed was", laten de wijkagenten weten op Instagram.