Dit is waarom de wereldtop darts al sinds 2016 graag naar Eindhoven komt

Tony O'Shea, Mervyn King, Terry Jenkins, Co Stompé, Danny Noppert, Benito van de Pas. Het zijn grote namen in de dartswereld en dit weekend zijn ze allemaal aanwezig in café-zaal 't Zwaantje in Eindhoven. Daar vindt het dartstoernooi Zwaantje Masters plaats. Geen toernooi met de status van een WK natuurlijk, maar toch trekt het ieder jaar diverse wereldtoppers aan. Wat is het geheim?

De aftrap voor het toernooi vond vrijdagavond plaats. Tijdens een demonstratieavond werden de deelnemende topdarters gepresenteerd en mochten de sponsoren het zelf ook eens opnemen tegen die toppers. Zweet en sfeer onder de spotlights

Als mastercaller was de ervaren internationale scheidsrechter Marco Meijer gestrikt. Hij stelde onder de spotlights één voor één de grote namen voor, terwijl het zweet van zijn voorhoofd parelde. Een reusachtige blower, die was neergezet om de temperatuur een beetje op niveau te houden, deed zijn best, maar kon niet tegen de zomerse temperaturen op. Meijer vond het mooi dat de bezoekers (de zaal was uitverkocht) zich niet lieten afschrikken door de hoge temperaturen en gewoon kwamen opdagen. Tilburger Benito van de Pas zag zijn sponsor in het voorbijgaan al staan. "Zit je ook nog bij mij in de poule!", sprak hij zijn sponsor lachend aan. "Dan moet je me wel laten winnen, hè!"

Gezellige drukte tijdens het voorstelen van de deelnemers aan de demoavond (foto: Omroep Brabant).

Handtekeningen en gezelligheid voorop

Ruud Kuijten is een van de organisatoren van het evenement. Hij haalde de Engelsen op van het vliegveld, maakte in de zaal met iedereen een praatje en constateerde tevreden dat iedereen het naar zijn zin had.

Zijn zoontje houdt zich intussen bezig met het verzamelen van handtekeningen van alle aanwezige topdarters. Ook Co Stompé ontkomt niet aan zijn verzoek. Met een grote glimlach zet de 'Matchstick' zijn krabbel op het 180-bord. De darter uit Almere is graag van de partij in Eindhoven. "Gratis bier, hè!", lacht hij. De gezelligheid is ook een van de belangrijke redenen voor het succes van de Zwaantje Masters, legt Kuijten uit. "Je ontmoet hier oude bekenden, dartshelden van vroeger en nu, en fans kunnen hun favorieten hier eens van dichtbij zien. Daarnaast doen we hier verschillende dartsspellen. Die topdarters zijn gewend om altijd een spelletje 501 te gooien. Wij doen tijdens onze demo-avond ook koppelpartijen, wedstrijden 301 (waarbij je de partij niet alleen moet uitgooien, maar ook moet beginnen met een dubbel) en cricket, een tactisch dartsspel. Dat maakt het voor hen ook even iets anders."

Zaterdag draait het om serieuze potten

Deze zaterdag vindt het serieuzere werk plaats. Dan mogen de wereldtoppers het opnemen tegen de qualifiers die zich de afgelopen maanden hebben geplaatst voor dit hoofdevenement. Onder wie provinciale helden zoals Eindhovenaar Willem Mandigers en Danny van Trijp uit Etten-Leur. In zeven poules nemen zij het tegen elkaar op, waarna de beste deelnemers doorgaan naar de knock-outfase. De winnaar van het evenement gaat met 1500 euro naar huis. In totaal is er een prijzenpot van net geen 5000 euro. Maar daar draait het de meeste deelnemers niet om.

Tony O'Shea (rechts) nam voor iedereen de tijd (foto: Omroep Brabant).