Man (52) uit Werkendam omgekomen door geweld, verdachte (41) vast

Een 52-jarige man uit Werkendam is vorig weekend door geweld om het leven gekomen, meldt de politie zaterdagochtend. Een 41-jarige man is aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer.

De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat hij langer vast blijft zitten, maakt de politie zaterdag bekend.

Slachtoffer gevonden in pand aan Merwestraat

Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand aan de Merwestraat in Werkendam. De man werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed nog diezelfde nacht aan zijn verwondingen.

De politie heeft de volgende dag de verdachte aangehouden, die op het moment van het geweld in hetzelfde pand aanwezig was. Hoe het slachtoffer precies om het leven is gekomen, is niet naar buiten gebracht. De politie doet nog onderzoek.