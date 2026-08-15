A67 dicht, vrachtwagen schiet over vangrail en kantelt op wal

Een vrachtwagen is zaterdagochtend op de A67 bij Geldrop over de vangrail geschoten, gekanteld en op de wal langs de snelweg terechtgekomen.

Hoe dit kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Of de chauffeur bij het ongeluk gewond is geraakt, is niet bekend.

Snelweg dicht voor berging

Vanwege de bergingswerkzaamheden is de A67 in de richting van Eindhoven dicht tussen de afrit Someren en knooppunt Leenderheide.