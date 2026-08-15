Navigatie overslaan
Ontdek

A67 tijd lang dicht, vrachtwagen schiet over vangrail en kantelt op wal

Vandaag om 09:57 • Aangepast vandaag om 12:28
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.

Een vrachtwagen is zaterdagochtend op de A67 bij Geldrop over de vangrail geschoten, gekanteld en op de wal langs de snelweg terechtgekomen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hoe dit kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Of de chauffeur bij het ongeluk gewond is geraakt, is niet bekend.

Snelweg dicht voor berging
Vanwege de bergingswerkzaamheden werd de A67 in de richting van Eindhoven afgesloten tussen de afrit Someren en knooppunt Leenderheide. Rond halfeen 's middags was allelen de rechterrijstrook nog dicht. 

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.