Drie mannen beroven vrouw in park in Breda

Een 43-jarige vrouw is vrijdagnacht met geweld beroofd in het Valkenbergpark in Breda. Rond kwart voor één 's nachts werd ze aangesproken door een man, die om geld vroeg.

Toen de vrouw niet op dat verzoek inging, kwamen er twee andere mannen bij staan. Met zijn drieën sloegen ze de vrouw en namen ze vervolgens waardevolle spullen van haar mee.

Politie doet onderzoek

De politie doet onderzoek naar de beroving en roept getuigen op zich te melden. Ook mensen die camerabeelden hebben van het moment worden gevraagd contact op te nemen met de politie.