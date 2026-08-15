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Drie mannen beroven vrouw in park in Breda

Vandaag om 10:43 • Aangepast vandaag om 11:45
(Archieffoto: Karin Kamp)
(Archieffoto: Karin Kamp)

Een 43-jarige vrouw is vrijdagnacht met geweld beroofd in het Valkenbergpark in Breda. Rond kwart voor één 's nachts werd ze aangesproken door een man, die om geld vroeg.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de vrouw niet op dat verzoek inging, kwamen er twee andere mannen bij staan. Met zijn drieën sloegen ze de vrouw en namen ze vervolgens waardevolle spullen van haar mee.

Politie doet onderzoek
De politie doet onderzoek naar de beroving en roept getuigen op zich te melden. Ook mensen die camerabeelden hebben van het moment worden gevraagd contact op te nemen met de politie.

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