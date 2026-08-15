PSV Vrouwen haalt Aymee Altena binnen

PSV Vrouwen heeft Aymee Altena, een zeventienjarige aanvalster van sc Heerenveen, binnengehaald. Ze tekent een contract tot 2029 en wordt gezien als een groot talent. Altena scoorde vorig seizoen tien keer in 21 wedstrijden en speelde ook bij Oranje O17.

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De jonge aanvalster uit Sneek maakt per direct de overstap naar Eindhoven. Altena, geboren in november 2008, heeft al veel ervaring in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Ze speelde 36 wedstrijden voor sc Heerenveen en wist daarin indruk te maken met haar scoringsvermogen.

Met tien doelpunten in 21 competitiewedstrijden bewees Altena haar talent vorig seizoen. Ze was bovendien onderdeel van het nationale team onder 17 jaar, dat zilver haalde op het WK. Haar snelheid, techniek en winnaarsmentaliteit maken haar een aanwinst voor PSV.

Contract tot 2029



In Eindhoven heeft Altena een contract getekend dat loopt tot de zomer van 2029. Volgens technisch manager Myrthe Kemper-Moorrees is ze een directe versterking voor het team. “Ze is jong, maar haar statistieken en kwaliteiten laten zien dat ze klaar is voor de uitdaging.” Altena zelf noemt de overstap naar de landskampioen een logische stap in haar carrière.

PSV Vrouwen heeft eerder deze zomer al meerdere nieuwe speelsters aangetrokken, waaronder Maud Rutgers, Rosalie Renfurm en Princess Marfo. Met Altena erbij hoopt de ploeg haar succes in de competitie voort te zetten.