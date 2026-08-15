Helmond Sport verliest van Roda JC in uitwedstrijd

Helmond Sport heeft vrijdagavond met 2-1 verloren van Roda JC. In het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade moest de ploeg van trainer Frédéric Frans de eerste nederlaag van het seizoen incasseren. Een eigen doelpunt van Koen Jansen bracht Helmond Sport nog op voorsprong, maar Roda JC sloeg snel terug en pakte uiteindelijk de winst.

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In de eerste helft had Roda JC het initiatief en bepaalde de thuisploeg het spel. Helmond Sport probeerde compact te blijven en via snelle uitbraken gevaar te stichten, maar grote kansen bleven lang uit aan beide kanten. Toch wist Helmond Sport vlak voor rust op voorsprong te komen dankzij een eigen doelpunt van Roda-speler Koen Jansen.

Lang kon Helmond Sport niet genieten van die voorsprong. Enkele minuten later bracht Marco Tol de stand weer in evenwicht door te scoren uit een corner. Zo gingen beide ploegen met een 1-1 tussenstand de rust in.

Beslissing na de rust

Vlak na de hervatting kwam Roda JC opnieuw tot scoren. Uit een hoekschop viel de bal bij de tweede paal voor de voeten van Lucas Beerten, die de 2-1 binnenwerkte. Helmond Sport probeerde nog terug te komen in de wedstrijd en creëerde een aantal mogelijkheden, maar een gelijkmaker bleef uit.

Na negentig minuten stond er een 2-1 nederlaag op het scorebord. Helmond Sport blijft na twee speelronden in de competitie op één punt staan, na het eerdere gelijkspel tegen De Graafschap.

RKC Waalwijk op bezoek

Volgende week krijgt Helmond Sport de kans op herstel. Op vrijdag 21 augustus neemt de ploeg het in het eigen MySteel Stadion op tegen RKC Waalwijk. De wedstrijd begint om acht uur ’s avonds.