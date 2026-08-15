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Twee gewonden bij botsing tussen twee auto's op kruising in Breda
Vandaag om 15:00 • Aangepast vandaag om 15:35
Twee mensen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's op de kruising van de Emerparklaan met de Peerdsbroek in Breda.
Een van de auto's kantelde na de botsing. De twee gewonden komen niet uit dezelfde auto. Een van hen, een vrouw, is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Onderzoek naar oorzaak
De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing.
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