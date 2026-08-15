NAC verliest thuis van VVV-Venlo met 0-2

Op een emotioneel Avondje NAC heeft de Bredase ploeg vrijdagavond met 0-2 verloren van VVV-Venlo.

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De wedstrijd in Breda stond in het teken van een indrukwekkende steunbetuiging aan Mats, een speler van NAC, en zijn familie. Ondanks de steun van het thuispubliek wist de ploeg van trainer Carl Hoefkens geen punten te pakken. VVV-Venlo bleek uiterst effectief met twee doelpunten uit slechts drie kansen.

Na rust probeerde NAC het tij te keren, onder meer door via de backs te spelen en kansen te creëren in de zestien meter van VVV-Venlo. Een grote kans voor Pepijn Reulen had het spel een andere wending kunnen geven, maar die werd niet benut. Het gebrek aan efficiëntie bij NAC was een terugkerend probleem, aldus de trainer.

Emotionele avond

Het verlies kwam extra hard aan omdat de avond begon met een steunbetuiging aan Mats en zijn familie. Het rouwproces heeft de club en haar supporters duidelijk geraakt. Jan Van den Bergh, speler van NAC, gaf na afloop aan dat de gebeurtenissen rondom Mats een diepe impact hebben op het team. Hij benadrukte dat de club een belangrijke rol speelt in deze moeilijke periode.

Voor NAC was het niet alleen een emotionele avond, maar ook een leerpunt. Volgens Van den Bergh moet de ploeg oplossingen vinden om door het compacte spel van tegenstanders heen te breken en meer doelpunten te maken. Trainer Hoefkens bevestigde dat het team blijft werken aan verbeteringen, vooral op het gebied van de laatste pass en het benutten van kansen.

Door het verlies blijft NAC steken in de middenmoot van de competitie, terwijl VVV-Venlo goede zaken doet met de drie punten. Voor de Bredase ploeg is het duidelijk dat er werk aan de winkel is om beter om te gaan met balbezit en kansen.