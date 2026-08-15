Herdenking Nederlands-Indië in Lage Mierde

Burgemeester Annemieke van de Ven heeft zaterdag een bloemstuk gelegd bij het Molukse monument in Lage Mierde. Diverse Molukse mensen waren hierbij aanwezig. Het dorp herdenkt op deze dag de oorlog in Nederlands-Indië, waarbij ook de bijzondere band met de Molukse gemeenschap centraal staat.

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Het Molukse monument in Lage Mierde kreeg zaterdag bijzondere aandacht tijdens de herdenking van de oorlog in Nederlands-Indië. Burgemeester Annemieke van de Ven legde namens de gemeente een bloemstuk bij het monument. Bij dit moment waren diverse leden van de Molukse gemeenschap aanwezig, die de burgemeester enkele weken geleden spontaan uitnodigde.

Lage Mierde heeft een speciale band met de Molukse gemeenschap. In 1951 werden 12.900 Molukse mensen naar Nederland overgebracht, waarvan achttien gezinnen tussen 1954 en 1962 verbleven in Kamp Lage Mierde. Zij woonden in houten barakken, waar nu de gemeentewerf staat, in de verwachting dat hun verblijf tijdelijk zou zijn. Deze geschiedenis is een belangrijk onderdeel van het erfgoed van het dorp.

Bijzondere betekenis

De herdenking op 15 augustus sluit aan bij landelijke tradities, waarbij de oorlog in Nederlands-Indië wordt herdacht. Het monument in Lage Mierde werd in 2012 geplaatst, maar kreeg sindsdien weinig aandacht. Met de ceremonie wil de gemeente dit veranderen en de verbondenheid met de Molukse gemeenschap benadrukken.

Naast het herdenken van de slachtoffers van de oorlog, staat de gemeente stil bij de blijvende impact van de Molukse geschiedenis op Lage Mierde. Het bloemstuk symboliseert deze verbondenheid en het respect voor de gedeelde geschiedenis.