'Dit maak je nergens mee' Het kleine Nirwana Tuinfeest is al 50 jaar groot
Nirwana Tuinfeest viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag. "Ons geheim? We zijn groot geworden door klein te blijven." Het festival is vrijdag en zaterdag uitverkocht. Zondag is de toegang gratis voor omwonenden tijdens de speciale familiedag
"Mooiste ervaring? Gisteren heb ik even een dutje gedaan achter Vietnamama eettent." Kees zit zaterdagmiddag met een pilsje op het terras na te genieten van de eerste dag Nirwana Tuinfeest in Lierop. Hij moest even bijkomen.
De zestiger komt al bijna vanaf het begin naar Nirwana Tuinfeest. Gekleed in een hawaïhemd, hoedje op zijn hoofd en pilsje in zijn hand zit hij samen met zijn familie op het terras, helemaal klaar voor dag twee. "We verheugen ons het meest op de Kooks", de afsluitende band zaterdag. Zijn voorbereiding? "Een paar biertjes tegen de dorst."
Even verderop ploft een man gelijk na binnenkomst op het terrein in een luie stoel. "Ik ben geen 18 meer. Het komt wel binnen als je 65 bent." En voor hem is het dag twee. Hoe vaak hij op Nirwana Tuinfeest is geweest kan hij zich niet meer herinneren. "Ik heb over de hele wereld gereisd maar dit kom je echt nergens tegen. De sfeer is zo ontspannen"
Hij hoeft niet lang na te denken over zijn meest bijzondere ervaring op het festival. "Ik ben wel eens in een rolstoel afgevoerd." Hij glimlacht er mysterieus bij.
"Iedereen doet mee."
Voorzitter Ronald Verberne komt van jongs af aan naar Nirwana Tuinfeest en rolde zo in de organisatie. "Ons geheim? We zijn groot geworden door klein te blijven." Per dag kunnen iets meer dan 5000 bezoekers het terrein net buiten het dorp op. De grote hoeveelheid fietsenrekken verraadt dat de meesten uit de buurt komen.
Nirwana Tuinfeest wil bewust een klein festival blijven om zo zijn unieke intieme karakter te behouden. Voor mensen die geen kaarten konden bemachtigen is er een livestream te volgen waarop een deel van de optredens te zien is.
Vrijwilligers dragen het festival. "We hebben 600 vrijwilligers op een 2300 inwoners van Lierop, iedereen doet mee." De vele vrijwilligers dragen bij aan de ongedwongen ontspannen sfeer. "Op zondag houden we een gratis familiedag voor omwonenden vanwege alle overlast die we veroorzaken."
Terwijl de band 'Magazines' de tent Multi Tube al vroeg in de middag op zijn kop zet met energieke post-punk, zitten Ton en Maikel rustig aan een tafel te kletsen. "De gezelligheid hier, die kom je niet zo snel tegen op een groter festival. Je komt altijd weer bekenden van vorig jaar tegen", zegt Ton onder een mooi ontdekkingsreizigershoedje.
Ook tafelgenoot Maikel roemt de kleinschaligheid en de Brabantse gezelligheid van Nirwana Tuinfeest. Al ziet hij om zich heen kijkend wel vooral veel vijftigplussers.
Een vrouw van begin twintig genaamd Kim komt vol verwachting het terrein op lopen. Zij komt onder andere voor Bente. "Ik heb haar al twee keer misgelopen, dus hoop haar nu eindelijk een keer te gaan zien." Als Bente rond drie uur het grote podium opkomt barst het feestje los.
Vanaf 3 november is de documentaire '50 jaar Nirwana Tuinfeest' te zien via Brabant+.