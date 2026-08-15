'Dit maak je nergens mee' Het kleine Nirwana Tuinfeest is al 50 jaar groot

Nirwana Tuinfeest viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag. "Ons geheim? We zijn groot geworden door klein te blijven." Het festival is vrijdag en zaterdag uitverkocht. Zondag is de toegang gratis voor omwonenden tijdens de speciale familiedag

"Mooiste ervaring? Gisteren heb ik even een dutje gedaan achter Vietnamama eettent." Kees zit zaterdagmiddag met een pilsje op het terras na te genieten van de eerste dag Nirwana Tuinfeest in Lierop. Hij moest even bijkomen.

De zestiger komt al bijna vanaf het begin naar Nirwana Tuinfeest. Gekleed in een hawaïhemd, hoedje op zijn hoofd en pilsje in zijn hand zit hij samen met zijn familie op het terras, helemaal klaar voor dag twee. "We verheugen ons het meest op de Kooks", de afsluitende band zaterdag. Zijn voorbereiding? "Een paar biertjes tegen de dorst."

Even verderop ploft een man gelijk na binnenkomst op het terrein in een luie stoel. "Ik ben geen 18 meer. Het komt wel binnen als je 65 bent." En voor hem is het dag twee. Hoe vaak hij op Nirwana Tuinfeest is geweest kan hij zich niet meer herinneren. "Ik heb over de hele wereld gereisd maar dit kom je echt nergens tegen. De sfeer is zo ontspannen"

Hij hoeft niet lang na te denken over zijn meest bijzondere ervaring op het festival. "Ik ben wel eens in een rolstoel afgevoerd." Hij glimlacht er mysterieus bij.