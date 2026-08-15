Kale eekhoorn en jonge boeren leggen werk neer: dit gebeurde vandaag

Een opvallende kale eekhoorn in de tuin en jonge boeren die breken met de provincie omdat voor hen de maat vol is. Dit zijn de vijf verhalen die je deze zaterdag niet mag missen.

Richard zag een kale eekhoorn in z'n tuin, Frans weet wat er aan de hand is Richard Scholten zag een eekhoorn zonder haar, maar met een behaarde staart. Volgens boswachter Frans Kapteijns hoeft kaalheid bij eekhoorns niet per se op ziekte te wijzen. Het kan ook ontstaan door staartruil, territoriumgevechten of zogeheten 'fur slip' - haarverlies na vastpakken. Alleen bij een schimmelinfectie wordt het gevaarlijk, want de staart is essentieel voor overleven. Het dier gebruikt hem als roer bij het springen, paraplu tegen weer, warme deken én communicatiemiddel. Lees hier het hele verhaal:

En Jonge boeren stoppen samenwerking met provincie: 'Grens bereikt' Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) zet per direct de samenwerking met de provincie Noord-Brabant stop. De jonge boeren zijn het oneens met het voornemen om vergunningen van vijf Brabantse pluimveehouders in te trekken. "We hebben steeds opnieuw gekozen voor overleg, maar het intrekken van rechtsgeldig verleende vergunningen gaat alle grenzen over", aldus interim-voorzitter Lotte van Heesbeen. Het besluit geldt voor onbepaalde tijd en betekent dat er niet meer wordt overlegd over bestaande dossiers.

Check het hier:

Verder nog Farmers Defence Force noemt verband dodelijk ongeluk A59 en protest 'oneerlijk' Het is niet fair om direct een verband te leggen tussen actievoerende boeren en het dodelijke ongeluk op de A59, zegt vicevoorzitter Jos Ubels van Farmers Defence Force. Vrijdag overleden twee mensen bij een kop-staartbotsing in de file die was ontstaan door tractoren op weg naar Den Bosch. Ubels stelt dat kop-staartbotsingen ontstaan als automobilisten niet opletten, en dat het niet relevant is waardoor die file ontstond. FDF gaat geen extra oproep doen om snelwegen te mijden met tractoren. Lees zijn verhaal hier:

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Advocaat Peter Schouten: dodelijk ongeluk A59 is nalatigheid van de politie De Bredase strafpleiter Peter Schouten vindt dat de politie nalatig is geweest bij het dodelijke ongeluk op de A59. "Het was voorzienbaar dat dit fout zou kunnen aflopen", zegt Schouten. Hij wijst erop dat de politie bij eerdere snelwegdemonstraties zelf heeft aangegeven dat zulke acties gevaarlijk zijn. "Als je denkt dat zoiets kan misgaan, moet je beschermingsmaatregelen treffen voor de burger." Tractoren mogen niet op de snelweg rijden, maar het OM en de politie hadden vooraf aangegeven hen niet tegen te houden vanwege het demonstratierecht. Of de materiele en immateriële schade aan de politie kan worden toegerekend, is volgens Schouten nog onduidelijk. Hier lees je zijn analyse.

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