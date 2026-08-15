Auto rijdt tegen boom en raakt zwaar beschadigd, bestuurster gewond

Een auto is zaterdagmiddag tegen een boom gereden in Strijbeek. De bestuurster raakte daarbij gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar auto raakte door de klap zwaar beschadigd.

Het ongeluk gebeurde even over half zes op de Strijbeekseweg. De klap was zo hard dat het rechter voorwiel van de auto afbrak en de voorkant van de Audi flink beschadigd raakte.

De auto is vermoedelijk total loss door de schade. Omdat het een elektrisch voertuig is, kwam de brandweer ook nog om er zeker van te zijn dat de Audi geen vlam zou vatten . Een bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept.

Naar ziekenhuis

Waardoor de vrouw de boom raakte is niet duidelijk. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. De bestuurster is nagekeken in de ambulance en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat haar verwondingen zijn.