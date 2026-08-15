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Gewonde nadat auto van weg af raakt en in vangrail belandt op N261

Vandaag om 20:02 • Aangepast vandaag om 20:33
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink

Een automobilist is zaterdagavond van de weg geraakt op de Midden-Brabantweg (N261) bij Loon op Zand. De wagen belandde vervolgens in de vangrail. Een inzittende raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond zeven uur vlak voor de benzinepomp. De auto raakte door onbekende reden van de weg en raakte vervolgens de linker vangrail.

Door de klap gingen twee banden lek en raakte de zijkant van de Toyota flink beschadigd. De auto reed vervolgens weer de rijbaan op en kwam uiteindelijk tot stilstand op de vluchtstrook.

Gewond
In wagen zaten meerdere mensen die klachten overhielden aan de klap. Ze zijn allemaal gecontroleerd in de twee ambulances die opgeroepen waren. Een persoon is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De afrit naar de benzinepomp is enige tijd deels afgezet door de politie en Rijkswaterstaat zodat de hulpdiensten er veilig konden werken. Een berger heeft de auto afgesleept. De Toyota is door de vele schade waarschijnlijk total loss.

  • Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
    Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
  • Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
  • Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
  • Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
  • Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink

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