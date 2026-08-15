Gewonde nadat auto van weg raakt en in vangrail belandt op N261

Een automobilist is zaterdagavond van de weg geraakt op de Midden-Brabantweg (N261) bij Loon op Zand. De wagen belandde vervolgens in de vangrail. Een inzittende raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond zeven uur vlak voor de benzinepomp. De auto raakte door onbekende reden van de weg en raakte vervolgens de linker vangrail.

Door de klap gingen twee banden lek en raakte de zijkant van de Toyota flink beschadigd. De auto reed vervolgens weer de rijbaan op en kwam uiteindelijk tot stilstand op de vluchtstrook.

Gewond

In wagen zaten meerdere mensen die klachten overhielden aan de klap. Ze zijn allemaal gecontroleerd in de twee ambulances die opgeroepen waren. Een persoon is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De afrit naar de benzinepomp is enige tijd deels afgezet door de politie en Rijkswaterstaat zodat de hulpdiensten er veilig konden werken. Een berger heeft de auto afgesleept. De Toyota is door de vele schade waarschijnlijk total loss.