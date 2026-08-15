Minderjarige opgepakt na online bedreiging met meerdere steekwapens

Een minderjarige uit Maasdriel is vrijdag opgepakt voor bedreigingen op sociale media. De verdachte verstuurde bij de dreigementen een foto met daarop meerdere steekwapens. De zaak kwam aan het rollen na een tip die de politie in Den Bosch vorig weekend binnenkreeg.

Die tip kwam binnen bij de Bossche politie in de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 augustus. Zowel de politie als handhaving deden onderzoek naar de online bedreigingen, maar dat leverde eerst geen verdachte op.

Nieuwe informatie

Afgelopen vrijdag kreeg de politie in Den Bosch nieuwe informatie en nog diezelfde dag kwam er een verdachte in beeld. Die is vervolgens op heterdaad aangehouden voor de online bedreigingen.

Er zijn geen steekwapens bij de verdachte gevonden, maar de minderjarige moest wel mee met de politie, is verhoord en moet later voor de jeugdrechter verschijnen. Tegen wie de dreigementen gericht waren en wat er geschreven is, is net als de leeftijd van de verdachte niet bekend gemaakt door de politie.

'Denk goed na'

De politie waarschuwt dat ook online bedreigingen uiten, grote gevolgen kunnen hebben voor daders en dat er streng wordt opgereden. "Denk dus goed na voordat je iets online zet. Een dergelijk bericht kan veel meer schade aanrichten dan je denkt – voor jezelf én voor anderen’, schrijft de Bossche politie in een bericht op Instagram.