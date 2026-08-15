Gestolen auto vliegt in brand na wilde politieachtervolging door Breda
Een jongeman is zaterdagavond na een wilde politieachtervolging in Breda klemgereden op de Princenhagelaan. De gestolen auto waarin hij reed vloog kort daarna in brand. Achter de voorruit hing nog een opvallend briefje: ‘Te koop, 800 euro’.
Wie zaterdagavond in Breda naar buiten keek, kon het bijna niet missen. Meerdere politieauto's gingen achter een gestolen auto aan die door de stad reed. Ook een politiehelikopter werd ingezet om de verdachte vanuit de lucht te volgen. Daarnaast waren speciale politie-eenheden in burger betrokken bij de actie.
De achtervolging kwam uiteindelijk ten einde op de Princenhagelaan. Daar wist de politie de bestuurder tot stilstand te brengen. Tijdens de achtervolging raakten ook twee politievoertuigen beschadigd.
Auto vliegt in brand
Alsof de achtervolging nog niet spectaculair genoeg was, ging het kort daarna opnieuw mis. De gestolen auto vloog in brand.
De brandweer werd opgeroepen om het vuur te blussen. Van de wagen bleef uiteindelijk weinig meer over dan een uitgebrand wrak.
Opvallend detail
Tussen alle schade viel één detail direct op. Achter de voorruit hing namelijk nog altijd een papiertje met daarop de tekst: ‘Te koop, 800 euro’. Dat briefje overleefde de achtervolging én was na de brand nog zichtbaar.
Kruising tijdelijk dicht
Vanwege de grote politie-inzet werd de kruising vanaf de Graaf Engelbertlaan tijdelijk afgesloten voor verkeer. Agenten zetten de omgeving af terwijl hulpdiensten hun werk deden.
De politie heeft nog weinig details bekendgemaakt. Zo is nog niet duidelijk wie de bestuurder is en of er sprake is van aanhoudingen of gewonden.
De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en hoe de gestolen auto na de achtervolging in brand kon vliegen.