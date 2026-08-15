Gestolen auto vliegt in brand na wilde politieachtervolging door Breda

Een jongeman is zaterdagavond na een wilde politieachtervolging in Breda klemgereden op de Princenhagelaan. De gestolen auto waarin hij reed vloog kort daarna in brand. Achter de voorruit hing nog een opvallend briefje: ‘Te koop, 800 euro’.

Wie zaterdagavond in Breda naar buiten keek, kon het bijna niet missen. Meerdere politieauto's gingen achter een gestolen auto aan die door de stad reed. Ook een politiehelikopter werd ingezet om de verdachte vanuit de lucht te volgen. Daarnaast waren speciale politie-eenheden in burger betrokken bij de actie.

De achtervolging kwam uiteindelijk ten einde op de Princenhagelaan. Daar wist de politie de bestuurder tot stilstand te brengen. Tijdens de achtervolging raakten ook twee politievoertuigen beschadigd.

Auto vliegt in brand

Alsof de achtervolging nog niet spectaculair genoeg was, ging het kort daarna opnieuw mis. De gestolen auto vloog in brand.