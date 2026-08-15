Zomermiddag in Park Kesteren: springkussens en glittertattoos

In Park Kesteren in Breda wordt woensdagmiddag 19 augustus een Zomermiddag georganiseerd. Jong en oud kunnen zich van één tot vier uur uitleven op springkussens, waterspelen en glittertattoos. Het evenement is een initiatief van vier lokale organisaties en deelname is gratis.

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De Zomermiddag is een afsluiting van de zomervakantie en wordt georganiseerd door Grote Broer Grote Zus, Jongerenwerk Surplus, Breda Actief en Ontmoetingscentrum De Sleutel. Het evenement vindt plaats in Park Kesteren in Breda en is bedoeld om wijkbewoners samen te brengen en de banden in de buurt te versterken.

Bezoekers kunnen zich tijdens de middag uitleven op diverse springkussens. Bij mooi weer worden er ook waterspelen georganiseerd. Daarnaast is er de mogelijkheid om een glittertattoo te laten zetten of je te laten schminken. Kinderen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een Spiderman-look of een vlinder.

Voor jong en oud

Het evenement is geschikt voor alle leeftijden en deelname is gratis. De middag duurt van één tot vier uur en biedt een ontspannen moment om nog even te genieten van de vakantie voordat het nieuwe schooljaar begint.

Naast de Zomermiddag in augustus staat er in oktober nog een activiteit op de planning. Op 19 oktober wordt er een Jongerenavond georganiseerd. De details van dit evenement volgen later.

Park Kesteren is deze woensdagmiddag dé plek om buurtgenoten te ontmoeten en samen plezier te maken. Een mooie afsluiting van de zomervakantie voor iedereen in Breda.