Mini marathon in Prinsenbeek met paarden en pony's

Volgende week zondag organiseert V.T.R. Prinsenbeek een Mini marathon aan de Brielsedreef. Zo’n zestig menners uit binnen- en buitenland nemen het tegen elkaar op. De wedstrijd begint om negen uur ’s morgens en duurt tot in de namiddag.

Gevonden voor jou

Het oefenterrein aan de Brielsedreef wordt zondag 23 augustus omgetoverd tot een spectaculair wedstrijdparcours. De deelnemers strijden met hun paarden en pony’s om de snelste en foutloze tijd bij het nemen van hindernissen en doorgangen.

De wedstrijd bestaat uit twee manches waarbij iedere seconde telt. Daarnaast rijden de menners een traject door het buitengebied, dat ook binnen een vastgestelde tijd moet worden afgelegd. Een exacte tijdwaarneming zorgt voor een eerlijke competitie.

Van ochtend tot avond

De Mini marathon begint om negen uur ’s morgens en loopt door tot ongeveer vijf uur in de middag. Na afloop wordt de prijsuitreiking gehouden in de vroege avond. Daarna kan iedereen zich weer voorbereiden op een volgende wedstrijd.

De toegang tot het evenement is gratis en er is catering aanwezig voor hapjes en drankjes. V.T.R. Prinsenbeek nodigt iedereen uit om dit bijzondere evenement te komen bekijken.