Grote brand in flat in Oosterhout: twee mensen gewond

Er is in de nacht van zaterdag op zondag een grote uitslaande brand uitgebroken in een flat aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald en in ambulances opgevangen. Vanwege de hevige rookontwikkeling werd de volledige flat ontruimd. Twee mensen raakten gewond.

De brand werd om kwart voor 2 's nachts gemeld. Bij aankomst van de brandweer sloegen er vlammen uit een flatwoning op de vierde verdieping. De brand ging gepaard met veel rook. Daarom besloten de hulpdiensten om de hele flat te ontruimen. Volgens officier van dienst Jeroen Berkmans moesten zo'n honderd bewoners tijdelijk hun woning uit.

Hoogwerker ingezet

Brandweerlieden hebben meerdere personen met een hoogwerker via het balkon uit de flat gehaald. De bewoners van de andere appartementen die ook hun woning moesten verlaten, stonden tijdens de inzet van de hulpdiensten buiten op straat.

Twee mensen raakten gewond door het inademen van de rook. Zij zijn in een ambulance opgevangen en behandeld, waarna één van hen naar het ziekenhuis is gebracht.