Grote brand in flat in Oosterhout: twee mensen gewond
Er is in de nacht van zaterdag op zondag een grote uitslaande brand uitgebroken in een flat aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald en in ambulances opgevangen. Vanwege de hevige rookontwikkeling werd de volledige flat ontruimd. Twee mensen raakten gewond.
De brand werd om kwart voor 2 's nachts gemeld. Bij aankomst van de brandweer sloegen er vlammen uit een flatwoning op de vierde verdieping. De brand ging gepaard met veel rook. Daarom besloten de hulpdiensten om de hele flat te ontruimen. Volgens officier van dienst Jeroen Berkmans moesten zo'n honderd bewoners tijdelijk hun woning uit.
Hoogwerker ingezet
Brandweerlieden hebben meerdere personen met een hoogwerker via het balkon uit de flat gehaald. De bewoners van de andere appartementen die ook hun woning moesten verlaten, stonden tijdens de inzet van de hulpdiensten buiten op straat.
Twee mensen raakten gewond door het inademen van de rook. Zij zijn in een ambulance opgevangen en behandeld, waarna één van hen naar het ziekenhuis is gebracht.
De brand zorgde voor veel onrust en paniek onder bewoners van de flat en omwonenden.
Appartement onbewoonbaar
De politie zette de omgeving ruim af zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden doen. De brandweer was met veel materieel aanwezig om het vuur te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder zou uitbreiden.
Rond drie uur was de brand onder controle. Daarna voerden brandweerlieden op alle verdiepingen metingen uit om te bepalen of bewoners veilig naar hun woning kunnen terugkeren. Het appartement waar de brand uitbrak is volledig verwoest en onbewoonbaar.
Ook wordt onderzocht welke gevolgen de brand heeft gehad voor de omliggende appartementen. Volgens officier van dienst Jeroen Berkmans wordt verwacht dat bewoners van andere appartementen die niet direct door de brand zijn getroffen, in de loop van de nacht en zondag weer naar huis kunnen.
Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan.