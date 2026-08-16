Grote woningbrand in flat in Oosterhout: bewoners geëvacueerd

Er is in de nacht van zaterdag op zondag een grote uitslaande brand uitgebroken in een flat aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald en in ambulances opgevangen. Ook moesten tientallen bewoners van andere appartementen de flat verlaten.

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De melding van de brand kwam rond kwart voor 2 's nachts binnen. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit de flatwoning. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling, waardoor het appartementencomplex deels moest worden ontruimd. Brandweerlieden hebben meerdere personen uit het complex gehaald. Zij werden ter plaatse in ambulances opgevangen en behandeld. Hoeveel mensen uiteindelijk naar het ziekenhuis zijn vervoerd, is niet bekend.

Tientallen bewoners van andere appartementen moesten ook de flat verlaten en stonden gedurende de inzet van de hulpdiensten buiten op straat. Hoogwerker ingezet

Ook werd een hoogwerker ingezet om bewoners vanaf een balkon van een andere woning in veiligheid te brengen. Volgens omstanders zorgde de brand voor veel onrust en paniek onder bewoners van het complex. De politie zette de omgeving ruim af zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden doen. De brandweer was met veel materieel aanwezig om het vuur te bestrijden en verdere uitbreiding te voorkomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

