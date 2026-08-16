Uitslaande brand in flat in Oosterhout: twee gewonden, gebouw ontruimd

Bij een uitslaande brand in een flat aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout zijn zaterdagnacht twee mensen gewond geraakt.Vanwege de hevige rookontwikkeling werd de volledige flat ontruimd. Bewoners werden door de brandweer in ambulances opgevangen.

De brand werd om kwart voor twee 's nachts gemeld. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit een flatwoning op de vierde etage. Volgens officier van dienst Jeroen Berkmans moesten zo'n honderd bewoners tijdelijk hun appartement uit.

Hoogwerker ingezet

De brandweer haalde meerdere personen met een hoogwerker via het balkon uit de flat. De bewoners van andere appartementen die ook hun woning moesten verlaten, stonden tijdens de inzet van de hulpdiensten buiten op straat.

Twee mensen raakten benauwd vanwege de rook. Zij zijn in een ambulance opgevangen en behandeld, waarna één van hen naar een ziekenhuis is gebracht.