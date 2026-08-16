Uitslaande brand in flat in Oosterhout: twee gewonden, gebouw ontruimd
Bij een uitslaande brand in een flat aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout zijn zaterdagnacht twee mensen gewond geraakt.Vanwege de hevige rookontwikkeling werd de volledige flat ontruimd. Bewoners werden door de brandweer in ambulances opgevangen.
De brand werd om kwart voor twee 's nachts gemeld. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit een flatwoning op de vierde etage. Volgens officier van dienst Jeroen Berkmans moesten zo'n honderd bewoners tijdelijk hun appartement uit.
Hoogwerker ingezet
De brandweer haalde meerdere personen met een hoogwerker via het balkon uit de flat. De bewoners van andere appartementen die ook hun woning moesten verlaten, stonden tijdens de inzet van de hulpdiensten buiten op straat.
Twee mensen raakten benauwd vanwege de rook. Zij zijn in een ambulance opgevangen en behandeld, waarna één van hen naar een ziekenhuis is gebracht.
De brand veroorzaakte veel onrust en paniek onder bewoners van de flat en buurtbewoners.
Appartement onbewoonbaar
De politie zette de omgeving ruim af zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden doen. De brandweer was met veel materieel aanwezig om het vuur te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder zou uitbreiden.
Rond drie uur 's nachts was het vuur onder controle en drie kwartier later werd het sein brand meester gegeven. Daarna deed de brandweer op alle etages metingen om te bepalen of bewoners veilig naar hun appartement zouden kunnen terugkeren. Het appartement waar de brand uitbrak, is volledig verwoest. Er wordt nog onderzocht welke gevolgen de brand heeft voor de appartementen daarnaast.
Officier van dienst Jeroen Berkmans verwachtte dat de bewoners van andere appartementen die niet direct door de brand werden getroffen, in de loop van de nacht en zondag weer naar huis zouden kunnen.
Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan.