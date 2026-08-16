Meerdere politie-eenheden naar Oss na melding steekpartij

Meerdere politie-eenheden rukten zaterdagnacht rond twee uur uit naar de Vinkenstraat in Oss na een melding van een steekpartij. Na onderzoek bleek daar geen sprake van te zijn. Wat er wel is gebeurd, is niet bekendgemaakt.

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Agenten hebben buurtbewoners gesproken en aangifte opgenomen. Twee mensen zijn naar een politiebureau gebracht. Ook een ambulance kwam naar de Vinkenstraat. Of het ambulancepersoneel in actie moest komen, is niet bekend.