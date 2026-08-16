Navigatie overslaan
Ontdek

Meerdere politie-eenheden naar Oss na melding steekpartij

Vandaag om 05:45
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

Meerdere politie-eenheden rukten zaterdagnacht rond twee uur uit naar de Vinkenstraat in Oss na een melding van een steekpartij. Na onderzoek bleek daar geen sprake van te zijn. Wat er wel is gebeurd, is niet bekendgemaakt. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Agenten hebben buurtbewoners gesproken en aangifte opgenomen. Twee mensen zijn naar een politiebureau gebracht. Ook een ambulance kwam naar de Vinkenstraat. Of het ambulancepersoneel in actie moest komen, is niet bekend.

  • Foto: Persbureau Heitink.
    Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.