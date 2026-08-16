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Forse aanrijding op kruising in Uden, nog veel onduidelijk

Vandaag om 05:52 • Aangepast vandaag om 11:05

Een automobilist is zaterdagavond hard met zijn auto op een andere auto gebotst op de Lippstadtsingel in Uden. Het ging mis op de kruising met de Velmolenweg. "Er is nog veel onduidelijk over wat er zich heeft afgespeeld", laat een politiewoordvoerster zondagochtend weten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De zwarte auto stond voor een stoplicht te wachten, toen de witte auto vanuit de richting Volkel aankwam en de botsing ontstond. Bij de botsing raakte niemand gewond, maar de schade is groot.

Ondanks de verkeerslichten op de Lippstadtsingel botsen hier vaker voertuigen. De politie, die met vier auto's naar de Lippstadtsingel kwam, doet onderzoek. Beide auto's zijn getakeld. 

  • Foto: Persbureau Heitink.
    Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.

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